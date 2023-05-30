İzmit belediyesinin Alzheimer Yaşam Evi Akyazılılar biz de isteriz diyorlar.

​​​​​​​İzmit Belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet 2021 yılının Haziran ayında Belediyesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İzmit Belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet 2021 yılının Haziran ayında Belediyesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurdurduğu büyükleri sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan desteklemek amacıyla kurdurduğu “Alzheimer yaşam evi” ne ilgi her geçen gün artıyor.

İzmit Belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kurup hayata geçirdiği Alzheimer yaşam evi ile ilgili şunları söylüyor “ Yaşam evini yaşlılarımızı hayata ve yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve zihinsel rehabilitasyon çalışmalarıyla hastalığı evre geçirmesini geciktirmek, hasta yakınlarını bilinçlendirmek ve desteklemek, onları sosyal yaşama dahil etmek ve hastalıkla ilgili toplumsal bilinci oluşturmak ana hedefimizdir. Kısa sürede bu hedefe ulaşmanın engin mutluluğunu yaşıyoruz.”

İzmit Umut tepe Eğitim ve Araştırma hastanesi ile koordineli bir çalışma içinde olduklarını da söyleyen başkan Hürriyet, yaşam evimize İzmit’imizin dışında yakın komşu İllerimiz ve İlçelerinden de hastaların geldiğine dikkat çekerek, biz bize müracaat eden herkese hizmet için varız ve var olmaya da devam edeceğiz dedi.

İzmit belediyesinin hayata geçirdiği Alzheimer yaşam evinde çok sayıda sağlık personeli görev yapıyor. Yaşam Evinde hastalara zihinsel aktiviteler, psiko motor aktiviteleri, fiziksel egzersizler, sosyo kültürel geziler, bahçe uğraşları, paylaşım saati aktiviteleri, kuşaklar arası iletişim aktiviteleri, kültür sanat aktiviteleri, müzik resim aktiviteleri, özel gün aktiviteleri uygulamalı olarak yapılıyor.

Hastalar Yaşam Evine nasıl kabul ediliyor

Hasta yakınları farklı kanallarla (telefon, internet aracılığı veya yüz yüze) başvuru formunu dolduracaklar. Formu doldurulan hasta daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’na yönlendiriliyor. Yönlendirilen hasta için ilgili kurum uygunluk raporu verdiğinde yaşam evi yetkilileri de hastayı kabul ediyorlar.

İzmit Alzheimer yaşam evine götürülen hastalar üç gruba ayrılmış durumdalar. İlk iki grup haftanın iki günü, diğer grup ise haftanın bir günü üç saatliğine yaşam evine götürülüyor ve uygulanmakta olan aktivitelerle onların tekrar hayata bağlanmaları sağlanıyor.

O Yaşam Evinde hemşire, sağlık personeli, şoför ve yardımcı personeller görev yapıyor.

Akyazı’dan da bu yaşam evine gidenler var

Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra hastalarını yaşam evine kayıt ettiren Akyazılılarda var. Akyazılı hasta sahipleri yaşam evine gitmeye başladıktan sonra hastalarında çok önemli olumlu değişim ve gelişimin olduğunu belirterek, böyle bir kurum ve kuruluş bizim İlimizde hatta ilçemizde yok diyorlar ve olması içinde özellikle siyasileri göreve davet ediyor ve “bizde isteriz” diyorlar.