İYİ Parti İl Başkanı Akgün Akyazı’yı turladı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün beraberinde teşkilattan sorumlu İl başkan yardımcısı Gökhan Kaçar olduğu halde geldiği Akyazı’da bir dizi ziyaretler yaptı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün beraberinde teşkilattan sorumlu İl başkan yardımcısı Gökhan Kaçar olduğu halde geldiği Akyazı’da bir dizi ziyaretler yaptı.

Beraberindekilerle birlikte ilk ziyaretini teşkilattan sorumlu İl başkan yardımcısı Gökhan Kaçar’ın Anavatan Partisinden İl Genel Meclisi ve İlçe yönetim kurulu üyeliği yapmış eski siyasetçi Kenan Kaçar’a yaptı. Eski günlerin anlatıldığı bu ziyaretten sonra İYİ Parti İl başkanı Akgün ve beraberindekiler İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yaptı. Heyet daha sonra Madeni Sanatkarlar Odasına giderek başkan Sezgin Durmuş ve yönetimi ile bir araya geldi ve İl başkanı Akgün partisinin çalışmaları ile ilgili olarak Başkan Durmuş ve yönetimine geniş bilgiler verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Fatih Akgün teşkilat başkanı Gökhan Kaçar’la birlikte son olarak yeni taşınmaya hazırlanan İlçe teşkilat binasına gitti ve sürmekte olan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

İYİ Parti İl Başkanı Fatih Akgün ve teşkilattan sorumlu İl başkan yardımcısına Akyazı İlçe başkanı Fatih Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.