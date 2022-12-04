İYİ Parti Akyazı’da başkan değişmedi  ÇAKMAK GÜVEN TAZELEDİ

​​​​​​​İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı 3.olağan kongresini yaptı. Nostalji düğün ve konferans salonunda yapıldı.

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı 3.olağan kongresini yaptı. Nostalji düğün ve konferans salonunda yapıldı. İl yönetim kurulu sekreter üyesi Gökhan Kaçar tarafından idare edilen kongre divan seçimi, saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Divan başkanı Kaçar gündem maddelerine geçmeden önce genel başkanları Meral Akşener’in kongreye gönderdiği mesajını okuttu. Mesajın okunmasından sonra Genel Başkan Akşener salonda bulunan partililerinden büyük alkış aldı.

Yönetim tarafından hazırlanan yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporu ile tahmini bütçe okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu da yine oy birliği ile ibra edildi.

İlk konuşmayı İlçe Başkanı Fatih Çakmak yaptı. Çakmak, görevi devir aldıktan sonra yönetim ve partililerle birlikte yaptıkları çalışmaları ana başlıklar halinde salonda bulunan partililerine nakletti.

Kürsüye daha sonra İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan geldi. Kılıçaslan İYİ partinin bugünlere kolay gelmediğinin altını çizdi ve tüm güçlüklere, zorluklara ve engellemelere rağmen bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini ve yüce Türk Milletinin umudu olduklarını söyledi.

Kılıçaslan, aynı güçlükleri Akyazı’da da yaşadıklarını, kiralık ilçe binası bulamadıklarını, tabelalarını asarken tehdit bile edildiklerini söyledi ve hiçbir şeyden yılmadık, korkmadık şükürler olsun ki, bugünlere geldik dedi.

Yapılan son genel seçimde İYİ Partinin Akyazı’da aldığı oy oranının yüzde 8 civarında olduğunu da söyleyen Kılıçaslan, son yaptırdığımız anketlerde partimizin Akyazı’daki oylarının yüzden 20’nin üzerinde olduğunu gördük. Elbette bu durum bizi son derece sevindirdi ve mutlu etti dedi ve oyumuzun yükselmesi siz değerli Akyazılı hemşerilerimizin partimize olan duyduğu güven ve partimizin her kademesinde görev yapan sizlerin yaptığı çalışmalardandır dedi ve Akyazılılara teşekkür etti.

Kılıçaslan konuşmasını şöyle tamamladı “Beni görenler sürekli olarak Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı kim sorusunu soruyor. Sizlerde aynı soruya sormaya hazırlanıyorsunuzdur. Hemen söyleyeyim. Genel Başkanımızın son yaptığı İl başkanları toplantısında ben Cumhurbaşkanı adayımızın ismini Millet vekillerime, Genel İdare Kurulumuza, İl başkanlarımıza sormadan ve onların onayı almadan asla zikretmeyeceğim. O isim hem sizin hem de Milletimizin kabul edeceği ve onaylayacağı bir isim olacaktır. Çünkü o isim seçim sonrası Cumhurbaşkanımız olacaktır bundan şüpheniz olmasın”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yargı gözetiminde başkan, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile İl delegeleri asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde

İlçe başkanı Fatih Çakmak tekrar başkanlığa seçilerek güven tazelemiş oldu.

İYİ partinin 3.olağan kongresine İl başkanı Selçuk Kılıçaslan, İl yönetimi, Serdivan, Merkez İlçe, Erenler, Söğütlü, Sapanca, Kocaali, Kaynarca, Karapürçek, Geyve, Ferizli, Arifiye, Pamukova, Taraklı, Karasu İlçe başkanları, Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Büyük Birlik Partisi İlçe başkanı Naim Yolcu, Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu, Gelecek Partisi İlçe başkanı Hüseyin Güler, Genç Parti İlçe başkanı Beşir Kaçar, ASKF başkanı Yaşar Zımba, STK ve Kooperatif başkanları, Mahalle Muhtarları ile çoğunluğunu bayanların oluşturduğu partililer katıldı.

Kongre sonrası açıklama yapan İlçe başkanı Fatih Çakmak, 3.olağan kongrelerine katılanlara teşekkür etti ve görev alan yönetim kurulu üyeleri ve partilileri ile daha İYİ günler için canla başla çalışacaklarının sözünü verdi.