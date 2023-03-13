İSTİKLAL MARŞI’MIZIN YAZARI MİLLİ ŞAİR  MAHMET AKİF ERSOY TÖRENLE ANILDI

​​​​​​​İstiklal Marşının kabul edilişinin 102. Yılı ve yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy düzenlenen mükemmel bir programla anıldı.

İstiklal Marşının kabul edilişinin 102. Yılı ve yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy düzenlenen mükemmel bir programla anıldı.

Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program Sosyal Gelişim Merkezi salonunda kalabalık bir davetlinin katılımı ile gerçekleşti. Programda organizasyon da alışılmışın dışında mükemmeldi. Protokol kurallarına dikkat edilmiş herkesin oturacağı yer belirlenmişti. Görevli öğretmen ve öğrenciler misafirlerine oturacakları yere kadar refakat ettiler.

Program öncesi öğrenciler tarafından günün anlamını belirten resimlerden oluşan sergi gezildi.

Okulun Coğrafya Öğretmeni Temel Sarı ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Öğretmeni Özur Sevingül’ün başarılı sunumu ile gerçekleşen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra kürsüye gelen okulun tarih Öğretmeni Muzaffer Güldüler günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Programda daha sonra Oratoryoya yer verildi. İstiklal Marşı’nın hikayesi, yazılışı ve kabulü, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, öğrenciler Mithat Can Şüküroğlu, Büşra Gürek, Müberra Şahin, Özcan Kılıçoğlu, Ahmet Emre Gürsel, Ebrar Fazlıoğlu ve Ahmet Emre Gürsel ‘den oluşan gurup tarafından sunulan gösteriler izleyenler tarafından büyük alkış alırken Özcan Kılıçoğlu Abdullah Aytekin ve Berkay Öven de harmandalı zeybeğini oynayarak programa renk kattılar. Oratoryoda söylenen türkülere de okulun geçen yıl mezun ettiği Emirhan İbrahim Ablak sazı ile eşlik etti.

Program sonunda Kaymakam Yakup Güney ve diğer protokol Programda emeği geçen Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi ve Okul Müdürü Mehmet Karacan başta olmak üzere öğretmenler

Gizem Palakçı, Yenice Çalık, Gülcan Uyar, Harun Aydoğdu, Duygu Sağlam’ı tebrik ettiler. Daha sonra davetlilerin de katılımı ile hatıra fotoğrafı çekildi.