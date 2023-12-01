İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri aday tanıtım programı ve il divan toplantısını Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri aday tanıtım programı ve il divan toplantısını Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Programa; Yeniden Refah Partisi Kocaeli milletvekili Mustafa Aşıla, MKYK üyeleri, bölge sorumlusu, il başkanı Hidayet Kaya, ilçe başkanları, belediye başkanı adayları ve çok sayıda partili katıldı.



İŞTE İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI LİSTESİ:



Osman Karaoğlan AKYAZI

Hasan Akcan AKYAZI

Veysel Pelen KOCAALİ

Recep Erdoğan KARAPÜRÇEK Mehmet Murat Çoruhlu KARAPÜRÇEK Naciye Yetim HENDEK

Ömür Kuruoğlu HENDEK

Hasan Gökçe PAMUKOVA

Erdal Özen TARAKLI