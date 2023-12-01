Akyazı Siyaset
Giriş Tarihi : 01-12-2023 20:22   Güncelleme : 01-12-2023 22:53

İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri aday tanıtım programı ve il divan toplantısını Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI

Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimleri aday tanıtım programı ve il divan toplantısını Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Programa; Yeniden Refah Partisi Kocaeli milletvekili Mustafa Aşıla, MKYK üyeleri, bölge sorumlusu, il başkanı Hidayet Kaya, ilçe başkanları, belediye başkanı adayları ve çok sayıda partili katıldı.


İŞTE İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI LİSTESİ:
 

Osman Karaoğlan AKYAZI

Hasan Akcan        AKYAZI
Veysel Pelen         KOCAALİ
Recep Erdoğan     KARAPÜRÇEK                                                               Mehmet Murat Çoruhlu KARAPÜRÇEK                                                        Naciye Yetim        HENDEK
Ömür Kuruoğlu     HENDEK
Hasan Gökçe       PAMUKOVA
Erdal Özen          TARAKLI

 

 
 
Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: