İş insanı Haluk Atabek’in anne acısı

​​​​​​​Akyazı ve Hendek’in köklü ailelerinden olan Atabekler 90 yaşındaki büyükleri Süheyla Atabek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Akyazı ve Hendek’in köklü ailelerinden olan Atabekler 90 yaşındaki büyükleri Süheyla Atabek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi ve iş insanı Haluk Atabek’in de annesi olan Süheyla Atabek evinde alınan helallik sonrası Gazi Süleyman paşa Camiine getirildi ve burada öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hendek İlçesine götürüldü ve aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İYİ Parti İl başkanı Selçuk Kılıçaslan, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ve ailenin yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.