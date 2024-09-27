İNTİHAR EDEN GENÇ BERKE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Akyazı’da arkadaşına intihar mesajı attıktan sonra odunlukta kendini asarak canına kıyan 24 yaşındaki Berke Sarıgül dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Girdiği bunalım sonucu canına kıyarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Berke Sarıgül'ün cenazesi yapılan işlemler sonrası Parseller camiinde getirildi.
Hayatını kaybeden 24 yaşındaki Berke Sarıgül Akyazı Parseller Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Seyfeler aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.