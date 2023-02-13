İNAL KARDEŞLERİN ACILI GÜNÜ

Akyazı’nın köklü ailelerinden merhum terzi Şemsettin İnal'ın Kızı, Akyazı vergi dairesi çalışanlarından Şemsi, Akyazı Şekerbank eski Müdürlerinden Sedat ve Sinan İnal'ın Kız kardeşleri vefat etti.
Merhume Müfide İnal’ın Cenazesi evinde alınan helallikten sonra getirildiği Adapazarı Osmanlılar Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze namazını müteakip aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Akyazı’dan Kalabalık bir cemaat katıldı.
Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI
Kardeşi: Şemsi İnal : 0542 423 60 33