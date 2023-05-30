İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASINDA İLK ELEMELER YAPILDI. 8 OKUL FİNALDE YARIŞACAK

​​​​​​​Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan

Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçları doğrultusunda her yıl geleneksel olarak ilkokul 4. sınıfa devam eden öğrenciler arasında yapılmakta olan Akyazı’daki bilgi yarışması ilk elemeleri 30 Mayıs Salı günü 2023 tarihinde yapıldı.Final ise 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak..

İLÇE milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi koordinatörlüğünde yapılan yarışmalar 2 aşamalı olarak ve 4 gurupta kozlarını paylaştı.

Merkez İlkokullarının katıldığı 1. Gurupta ilk 2 yi Konuralp ve Madanoğlu ilkokulları paylaşırken 2. Guruptan Kabakulak ve Küçücek İlkokulları, 3.Guruptan Mehmet Soykan ve Karaçalılık İlkokulları ve 4. Guruptan Vakıf İlkokulu ile Şehit Halil Üleç İlkokulları ilk ikiyi paylaşarak 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11.00 de Batakköy Mahallesindeki İmam Hatip Pansiyonu salonunda yapılacak finalde okullarını temsil edecekler.

Yarışmada elemelerde olduğu gibi finalde de Türkçe’den 4, Matematiktan 4, Fen Bilgisinden 3, Sosyal bilgisinden 3, İngilizceden 2, Din Kültüründen 2 ve genel kültürden 2 soru olmak üzere soru sorulacak.

20 soru sonunda eşitlik bozulmaz sa yedek sorulara geçilecek ve eşitlik bozuluncaya kadar yarışma devam edecek.

Geçen Yılın Şampiyonu 20 sorunun tamamını cevaplayan Konuralp İlkokulu, 2.ciliği ise 19. Doğru cevapla Paris İlkokulu olmuştu.