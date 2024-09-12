İLKÖĞRETİM HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI

​​​​​​​Okulların açıldığı ilk hafta kutlanmakta olan İlköğretim Haftası Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Okulların açıldığı ilk hafta kutlanmakta olan İlköğretim Haftası Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki kutlama töreni Nevruz Banoğlu İlkokulunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan tören de Okul Müdürü Soner Arabacı’nın açış konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can haftanın önemini belirten konuşmasını yaptı.

Daha sonra da 3-D Sınıfı öğrencisi Ahmet Çukur çocuk gözü ile ilköğretim hakkındaki duygularını dile getirdi.

Daha sonra da 4. Sınıflardan bir gurup okula yeni başlayan öğrenci kardeşlerine okulumuza hoş geldiniz çiçeği verdiler.

Programda daha sonra sırası ile 2-E sınıfının gösterileri, ilköğretim haftası şiiri, 2-B sınıfının gösterisi, Okul korosundan şarkı seslendirildi, Müzikal drama şarkısı, Harmandalı zeybeği halk oyunları Bando takımından ritim çalışması gösterisi yer aldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Bilal Soykan okul futbol takımına futbol topu hediye etti.

Akyazı’daki İlköğretim Haftası programına Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Sağlık müdürü Dr. Şeyda Tok, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve veliler katıldı.

Akyazı’daki İlköğretim Haftası kutlamaları okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.