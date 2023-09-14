İLKÖĞRETİM HAFTASI KONURALP İLKOKULUNDA KUTLANDI

11 Eylül 2023 Pazartesi günü ilk zillerin çalması ile başlayan 2023-2024 öğretim yılı aynı zamanda İlköğretim Haftasının da

Ülkemizde Okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenlerle kutlandı.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü ilk zillerin çalması ile başlayan 2023-2024 öğretim yılı aynı zamanda İlköğretim Haftasının da başlangıcı oldu.

İlköğretim Haftası dolayısı ile Akyazı’da da törenler düzenlendi. İlk tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemiri’in bir gurup öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile Atatürk anıtı önünde yapıldı. Bu törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir Anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ardından topluca İstiklal Marşı okundu.

Akyazı’daki ikinci tören ise 14 Eylül Perşembe günü (bugün) Konuralp İlkokulunda düzenlendi. Konuralp İlkokulunun hazırladığı program Nasreddin Hocanın öğrencileri eğlendirmesi ile başladı.

Protokolün yerini alması ile program saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Özdemir İlköğretimin önemini belirten konuşmasında Akyazı’da 93 Kurumda 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirterek, başarımızı artırmak için tüm imkanlarını kullanacaklarını söyledi ve İlköğretim haftasını kutladı.

Müdür Özdemir’in konuşmasının ardından öğrenciler günün anlamına uygun şiirler okudular, Hazırladıkları gösterileri sundular. Bir gurup öğrenci de 1.sınıfa yeni başlayan kardeşlerine hoş geldiniz çiçeği verdiler.

Program bir gurup öğrencinin ilk zillerini çalması ile birlikte sınıflarına girmeleri ile son buldu.

Tören sonunda Okulun öğretmenleri ile sohbet eden Kaymakam Eşki onlara eğitim öğretim faaliyetlerinde gözlemlediği olumsuzluklardan söz ederek, öğrencilerimize kendi tarihimizi, kendi masallarımızı, kendi şarkılarımızı öğretmeliyiz. Ahlaklı olmayı, saygı ve sevgiyi öğretmeliyiz. Bunu da sizler başaracaksınız şeklinde konuştu.

Konuralp İlkokulundaki İlköğretim Haftası kutlama törenine İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Ali Özer, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Sağlık Müdürü Şeyda Tok, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır, Okul Müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.