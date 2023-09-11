İLK ZİLLE BİRLİKTE 2023-2024  ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2023-2024 Öğretim Yılı ilk zillerin çalması ile birlikte başladı. Sakarya’da bu öğretim yılında

2023-2024 Öğretim Yılı ilk zillerin çalması ile birlikte başladı. Sakarya’da bu öğretim yılında 793 okulda 227.692 öğrenci ders başı yaptı.

Okulların açılması ile birlikte İlköğretim haftası da başlamış oldu.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11.30’da Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir Okul Müdürleri, okullarını temsilen öğrenciler ve görevli olmayan öğretmenlerin katılması ile birlikte Atatürk Anıtına Çelenk Sundu ve saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Akyazı’daki İlköğretim Haftası programı 14 Eylül 2023 Perşembe Günü saat 11.00 de Akyazı Protokolünün katılımı ile Konuralp İlkokulunda gerçekleşecek.

İlköğretim haftası dolayısı ile okullarımızda hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Savaşçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Öğrencilerim, Kıymetli Meslektaşlarım ve Değerli Velilerimiz,

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına başlarken öğrencilerimizin okula başlama coşkusunu, meslektaşlarımızın göreve hazır olma azmini, velilerimizin heyecanını ve gururunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Yüz yılı’nın kilit taşı evlatlarımızın, milletimizin istikbale dair hedeflerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda birlikte emek vereceğimiz bir yıl temenni ediyorum.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı; şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun.”