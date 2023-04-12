İLÇELERİMİZİN SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU.

​​​​​​​14 Mayıs’ta yapılacak olan 28’inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde kesin olmayan bilgilere göre 16 İlçede seçmen sayısı

14 Mayıs’ta yapılacak olan 28’inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde kesin olmayan bilgilere göre 16 İlçede seçmen sayısı belli oldu.

Edinilen bilgilere göre Adapazarı'nda 204 bin, Serdivan'da 108 bin, Akyazı'da 70 bin, Erenler'de 66 bin, Hendek'te 65 bin, Karasu'da 54 bin , Geyve'de 38 bin , Arifiye'de 35 bin, Sapanca'da 33 bin, Pamukova'da 23 bin, Ferizli'de 20 bin, Kaynarca'da 18 bin, Kocaali'de 18 bin, Söğütlü'de 11 bin, Karpürçek'te 9 bin , Taraklı'da 5 bin seçmen sandık başına gidecek.