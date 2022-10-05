İlçe Tarımdan çiftçiye bilgilendirme

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan beraberinde mesai arkadaşları olduğu halde gittiği Şerefiye Mahallesinde düzenlenen toplantıya katılan mahalle sakinlerine çiftçilik,

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan beraberinde mesai arkadaşları olduğu halde gittiği Şerefiye Mahallesinde düzenlenen toplantıya katılan mahalle sakinlerine çiftçilik, hayvancılık başta olmak üzere mesleki bilgiler verdi ve kendilerini dinleyenlerden gelen soruları cevapladı.

İlçe Tarım Müdürü Meydan, bir müddettir sürdürmekte oldukları mahalle ziyaretlerinden birini Şerefiye mahallesine yaptıklarını söyledi ve çok yararlı olduğuna inandığım bu toplantıda biz bilgilerimizi toplantıya katılan vatandaşlarımıza aktardık, vatandaşlarımızdan gelen ilginç soruları da cevaplandırdık dedi.

Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Taşkın’da güzel v e yararlı bir toplantı yaptık. Düzenlediğimiz toplantıya katılan İlçe Tarım Müdürü ve beraberindekilerine teşekkür ediyorum dedi.