İLÇE TARIMDA YARI FİYATINA KIVIRCIK MARUL FİDESİ

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığının “sen üret yeter” projesi arasında yer alan kışlık sebze tarımında verim ve kalitenin arttırılması projesi kapsamında

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığının “sen üret yeter” projesi arasında yer alan kışlık sebze tarımında verim ve kalitenin arttırılması projesi kapsamında yüzde 50 çiftçi katkılı kıvırcık marul fidesi dağıtımına başladı.

Ülke genelinde kıvırcık marul üretiminde birinci olan Sakarya’da marul yetiştirmekte olan üreticilere Mart ve Nisan aylarında kıvırcık marul fidesi dağıtımına devam ettiklerini söyleyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, fide bedelinin yarısının üreticiden diğer yarısının ise Bakanlık tarafından karşılanacağını ve bu proje ile Bakanlıklarının üreticiyi desteklediğini söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar’da fide dağıtımına destek verdi. İlçe Müdürü Meydan hem Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar’a hem de İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özdemir’e katkılarından ötürü teşekkür etti.