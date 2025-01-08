İlçe Tarım Müdürü Meydan’dan Bilgilendirme ziyareti

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçenin Altındere Mahallesinde süt ve süt ürünleri üretimi yapmakta olan peynirci Raşit ismiyle

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçenin Altındere Mahallesinde süt ve süt ürünleri üretimi yapmakta olan peynirci Raşit ismiyle tanınan ve anılan tesisi ziyaret etti.

Bu ziyaretinde teknolojiden yararlanarak tesisi büyültüp daha verimli hale getirmek isteyen işletmeci ile teknik konularda kendisini bilgilendirdik diyen İlçe Tarım Müdürü Meydan, gerek bu tesisimize ve gerekse tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tesislere daha fazla sağlıklı üretim için ziyaretler yaptıklarını, işletme sahiplerini bilgilendirdiklerini ve teknik destek vereceklerini kendilerine söyleyerek yol gösterdiklerini belirtti ve özellikle İlçe sınırları içinde gıda üzerinde üretim yapmakta olan tesisleri İl Müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte sık sık denetleyerek vatandaşın sağlıklı gıda tüketimine katkı verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.