İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDE ŞAP TOPLANTISI

Ülke genelinde yaygınlaşma riski taşıyan ŞAP hastalığı nedeniyle yine ülke genelinde hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar 81 ilde hayvan pazarlarını kapatan, hayvanların nakillerinde sınırlama getiren

Ülke genelinde yaygınlaşma riski taşıyan ŞAP hastalığı nedeniyle yine ülke genelinde hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar 81 ilde hayvan pazarlarını kapatan, hayvanların nakillerinde sınırlama getiren Tarım Bakanlığı hastalıkla mücadele konusunda il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği talimat nedeniyle Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü de ilçede çalışan veterinerlerle (özel veterinerler de dahil) bir toplantı düzenledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan üreticilerimizin hayvanlarına bu hastalığın bulaşıp zarar görmemesi şap hastalığına karşı en etkin ve en hızlı müdahalenin ve mücadelenin yapılması konusunda meslektaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Yararlı bir toplantı oldu dedi ve üreticilere aşılama konusunda duyarlı olun çağrısında bulundu.