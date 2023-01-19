İLÇE TARIM MÜDÜRLERİNDEN İL TARIM MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

​​​​​​​Bulundukları görevlerini vekaleten yürüten İlçe Tarım Müdürleri Veysel Meydan (Akyazı) Erhan Sunman (Hendek) Özgür Özcan (Pamukova) Süleyman Akyıldız (Serdivan) ve Hüseyin Saban

Bulundukları görevlerini vekaleten yürüten İlçe Tarım Müdürleri Veysel Meydan (Akyazı) Erhan Sunman (Hendek) Özgür Özcan (Pamukova) Süleyman Akyıldız (Serdivan) ve Hüseyin Saban (Geyve) asaletleri gelince toplu olarak İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem’i makamında ziyaret hem teşekkür ettiler hem de karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem, görevlerini vekaleten ama başarıyla yürüten İlçe Tarım Müdürlerimize verilen asalet unvanını hak ederek aldıklarını ve kendilerinden yeni unvanları ile daha başarılı çalışmalar beklediğini söyledi ve tebrik etti.