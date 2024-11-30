İlçe Tarım Mahalle Mahalle dolaşıyor

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve ekibi mahalle mahalle dolaşmaya devam ediyor. Gittikleri Mahallelerde çiftçi v e mahalle sakinleri ile bir araya gelen Meydan ve ekibi bu bir arkaya gelişte

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve ekibi mahalle mahalle dolaşmaya devam ediyor. Gittikleri Mahallelerde çiftçi v e mahalle sakinleri ile bir araya gelen Meydan ve ekibi bu bir arkaya gelişte yeni destekleme modeli ve yararlanma hususları ile herkesin baş belası konumuna gelen kahverengi kokarca ve bu haşereden nasıl mücadele edilmeli hususlarında geniş kapsamlı bilgiler veriliyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan bu gezilerimizde birlikte olduğumuz vatandaşlarımızla iki konunun dışında Müdürlük olarak sürdürmekte olduğumuz çalışmalarla ilgili bilgiler vermenin yanı sıra sordukları soruları da cevaplandırıyoruz dedi.