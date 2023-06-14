Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 14-06-2023 21:58

İLÇE TARIM JANDARMA İŞBİRLİĞİ İLE DENETLEME

Kurban Bayramına kısa bir süre kalması nedeniyle hayvan hareketliliğini dikkate alan Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı

İLÇE TARIM JANDARMA İŞBİRLİĞİ İLE DENETLEME

Kurban Bayramına kısa bir süre kalması nedeniyle hayvan hareketliliğini dikkate alan Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma komutanlığı personeli Akyazı’nın giriş ve çıkış noktalarında kontrollerini sıklaştırdılar.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Jandarma komutanlığımız  personeli iş birliği içişnde kurban bayramı münasebetiyle ilçeye giren ve çıkan hayvanları sıkı bir şekilde denetliyoruz. Denetlemelerimizi bayran sonuna kadar, gerekirse bayram sonrasında da devam ettireceğiz. Dedi ve jandarma teşkilatının 184. Yılını kutladı.

 
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