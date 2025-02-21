İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CAN’DAN BİLİM ŞENLİĞİ TURLARI

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde Akyazı Belediyesi ile yapılan ve imzalanan protokolle gerçekleştirilecek olan “Bilim Şenliği” ne destek için yola çıkan Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bu konu ile ilgili olarak ilk kurum ziyaretini İlçe

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Belediyesi ile yapılan ve imzalanan protokolle gerçekleştirilecek olan “Bilim Şenliği” ne destek için yola çıkan Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bu konu ile ilgili olarak ilk kurum ziyaretini İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a yaptı.

Yapılan ziyaretten memnun olduğunu söyleyen Müdür Meydan Önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan Bilim Şenliğine müdürlük olarak her türlü desteği vermeye hazırız dedi ve Bilim şenliğine şimdiden hayırlı olsun diyorum şeklinde konuştu.