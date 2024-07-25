İl Tarım Müdürü Özerdem Akyazı teşkilatını ziyaret etti

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve Müdürlük çalışanlarının ev sahipliği yaptığı ziyarette İl Müdürü Özerdem, İlçe Tarım Müdürlüğünde bir müddettir devam eden ve son anlarına gelinen Müdürlük binası yenileme

İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem Akyazı’ya gelerek İlçe Tarım Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan ve Müdürlük çalışanlarının ev sahipliği yaptığı ziyarette İl Müdürü Özerdem, İlçe Tarım Müdürlüğünde bir müddettir devam eden ve son anlarına gelinen Müdürlük binası yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve İlçe Müdürü Meydan’dan hem yenileme çalışmaları ile ilgili hem de 2024 yılının ilk 6 ayı içinde Müdürlük tarafından İlçede yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgiler aldı.

İl tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem incelemesini ve bilgi alışverişini tamamladıktan sonra yaptığı ziyaretten memnun bir şekilde Sakarya’ya geri döndü.