İl Tarım Müdürü Baş Akyazı’ya geldi

İl Tarım Müdürü Ali Ulvi Özerdem’in Bakanlık emriyle Sakarya’dan Kocaeli’ye atanması üzerine İlimize İl Müdürü olarak atanan Asım Baş, bir müddet evvel kendisini ziyaret edip “Hoş geldiniz” diyen Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’a en kısa zamanda İlçenize geleceğim sözünü tuttu ve geçtiğimiz günlerde iade-i ziyaretini gerçekleştirdi.

İlçe Müdürü Veysel Meydan’dan Akyazı ve çalışmaları hakkında bilgiler alan İl Tarım Müdürü Baş, birde İlçe Müdürü ile birlikte Yuvalak Mahallesine giderek çiftçilerle tanıştı, onlarla hem sohbet etti, isteklerini dinleme imkanı buldu.

Yuvalak Mahalle Muhtarı Süleyman Kurt ve Mahalle sakinleri tarafından ağırlanan İl Tarım Müdürü Asım Baş ayrılırken şunları söyledi “ İlimiz verimli topraklara sahip bir İl. Gerek bitkisel üretim açısından gerekse fındık ve mısır gibi değerli ürünler açısından İlimiz önemli bir noktadadır. Bizlerde çalışarak ve alın teri dökerek üretim yaparak bu verimliliğin karşılığını vermemiz gerekiyor “dedi ve Muhtar ile Üreticilere gösterdikleri güzel ev sahipliği için teşekkür etti.