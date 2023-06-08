Her su yükselmesinde sıkıntı yaratan Köprü yenileniyor

​​​​​​​Akyazı Yağcılar Mahalle sınırları içinde bulunan. Yağcılar, Harunusta, Hasanbey ve Altındere Gündoğan Mahalle sakinleri tarafından tarla yolu olarak kullanılan ve dinsiz deresinin üzerinde

Akyazı Yağcılar Mahalle sınırları içinde bulunan. Yağcılar, Harunusta, Hasanbey ve Altındere Gündoğan Mahalle sakinleri tarafından tarla yolu olarak kullanılan ve dinsiz deresinin üzerinde bulunan köprünün her su yükselmesinde sıkıntı yaratmasından olumsuz etkilenen o yolu kullanan ve o köprüden geçmek zorunda kalan mahalle sakinleri köprünün yenilenmesi için DSİ İl Müdürlüğüne yaptıkları müracaat üzerine bölgeye gelen DSİ İl Müdürlüğü yetkilileri, hem köprüde incelemelerde bulundular, hem de mahalle muhtarlarından yaşanan sıkıntı ile ilgili bilgi alıp Sakarya’ya geri döndüler.

Dinsiz deresi üzerinde bulunan ve 4 mahallelinin arazilerine gidiş ve gelişlerinde kullandıkları köprünün her yağış sonrası su seviyesi yükselince, önüne katıp getirdiği dal, budak, ağaç gibi meteryallerle alt kısmının tıkandığını, suyun gitmesine engel olduğu için taşma yaptığını, bu taşmadan kaynaklı olarak Köprüyü sık kullanan mahallelerin muhtarları köprünün yenilenmesi için DSİ Müdürlüğüne müracaat ettiklerini, bu müracaat üzerine DSİ Müdürü ile birlikte yetkililerin bölgeye gelip inceleme yaptıklarını ve köprünün yenilenmesi konusunda görüş bildirdiklerini söylediler ve verilen bu cevap bizi son derece mutlu etti dediler