HENDEKTEKİ MAKARNA FABRİKASINDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN MESUT ŞİMAY TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Dün Oba Makarna'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay toprağa verildi.

Dün Oba Makarna'nın Hendek ilçesindeki fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay toprağa verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında pazar günü öğle saatlerinde yaşanan patlamada 6'sı ağır 30 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin yanı sıra Kocaeli ve Düzce'den de gelen takviye ekiplerle söndürülen yangının ardından fabrika içerisinde soğutma çalışmaları yapılırken, bir kişinin yanmış haldeki cansız bedeni bulundu.

Cenazenin 27 yaşındaki Mesut Şimay'a ait olduğu belirlendi.



Merhum Mesut Şimay’ın cenazesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camii’nde Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazına Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Şimay'ın iş arkadaşları, sevenleri ve yakınları katıldı.