HENDEK'Lİ YILLARIN GAZETECİSİ HASAN ÖZTÜRK EBEDİYETE UĞURLANDI

Hendek İlçesinin duayen gazetecilerinden olup Sakarya Yenigün Gazetesinin ilçe muhabirliğini yapan 67 yaşındaki Hasan Öztürk vefat etti.
Yaklaşık 20 gündür geçirdiği kalp krizi sonrası Yoğun bakımda tedavi gören Hasan Öztürk bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Hasan Öztürk bugün Mahmutbey mahallesindeki hanesinden helallik alındıktan sonra getirildiği Yeni camide kılınan öğlen ve cenaze namazı sonrası Hendek aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum arkadaşımız Hasan Öztürk’e Allah’tan rahmet yakınları sevenleri ve basın camiasına başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI