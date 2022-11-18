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HENDEK’Lİ GAZETECİ HASAN ÖZTÜRK YOĞUN BAKIMDA

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HENDEK’Lİ GAZETECİ HASAN ÖZTÜRK YOĞUN BAKIMDA

Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Öztürk’ün yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Aniden fenalaşarak önce Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Hendek’li Gazeteci Hasan Öztürk’ün burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Öztürk’ün yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Rahatsızlığı tekrarladı Gazeteci Hasan Öztürk 2,5 yıl önce de aynı beyin kanaması geçirmiş ve uzun süren tedavi sonrası taburcu olmuş ve mesleğine devam etmekteydi.