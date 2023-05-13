HAYDİ AKYAZI SANDIK BAŞINA

​​​​​​​14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm Türkiye hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem TBMM’de bizleri temsil edecek milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

14 Mayıs 2023 Pazar günü tüm Türkiye hem 13. Cumhurbaşkanını hem de 28. Dönem TBMM’de bizleri temsil edecek milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Vatandaşlarımız saat 08.00 den itibaren Sandık başına giderek oylarını kullanmaya başlayacak. Saat 17.00 de sandıklar açılacak ve sayım yapılacak. Vatandaşlar ilk sonuçları saat 21.00 den itibaren televizyonlar, radyolar ve sosyal medyadan öğrenmeye başlayacaklar. Seçimlerin resmi olmayan sonucunun ise saat 24 e kadar belli olması bekleniyor.

Sandıkta her seçmene 2 oy pusulası ve bir zarf verilecek. Oy pusulalarından biri Cumhurbaşkanlığı diğeri ise Milletvekili oy pusulası.

Cumhurbaşkanlığı pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.

Türkiye kaderini çizecek seçime gidiyor. Adaylar yaklaşık bir aydan beri meydanlarda 15 Mayıs’tan sonra ülkeyi nasıl yöneteceklerini ve mevcut sorunları nasıl çözeceklerini millete anlattılar. Ve oylarına talip oldular.

SANDIĞA GİDERKENUNUTMAYIN !