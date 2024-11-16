HAYDİ AKYAZI SAHAMIZDA YARIN 2 MAÇ VAR BU MAÇLAR SEYREDİLİR

​​​​​​​17 Kasım Pazar günü Süper Amatör küme A Gurubunda üst sıraları yakından ilgilendiren 2 maç var.

17 Kasım Pazar günü Süper Amatör küme A Gurubunda üst sıraları yakından ilgilendiren 2 maç var.

İlk Maç saat 13.00 te 6 Puanlı Alaağaçspor ile 5 puanlı Geyvespor arasında Akyazı suni çim sahada oynanacak. Alaağaç bu maça galibiyet için çıkıyor. Alaağaçspor geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı gurubun liderini yenerek As Akyazıspor’un lider olmasını sağlamıştı.

Günün 2. Maçı saat 15.30 da gurubun 14 puanlı lideri As Akyazıspor’la 13 puanlı ikinci sıradaki Pamukova spor arasında oynanacak. As Akyazıspor kazanarak liderliğini sürdürmek, Pamukova ise kazanarak liderliği ele geçirmek için mücadele edecek.

Takımlarımız için çok önemli olan bu maçlarda seyirci desteğine ihtiyacı olacak. Her iki takım yöneticileri Akyazı’lı spor severleri yarın sahamızda oynanacak maçlara davet ettiler.