HAYDİ AKYAZI FİDAN DİKMEYE

Fidan dikimi Osmanbey Nahit Menteşe İlkokulunda saat 11.00 de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

11 kasım MİLLİ Ağaçlandırma Günü Olsun TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES sloganı ile Tüm Yurtta olduğu gibi 11 Kasım Cuma günü (Yarın) Akyazı’da da fidan dikimi gerçekleştiriliyor.

Fidan dikimi Osmanbey Nahit Menteşe İlkokulunda saat 11.00 de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Tüm Akyazı’lıların davet edildiği fidan dikin töreni ile ilgili Kaymakamlık davetiyesinde şu görüşlere yer verildi.

“Geçmişten gelen gücümüzle, Anadolu’ya yayılan köklerimizle, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni Yüzyıla hazırız. Tüm Türkiye’de aynı anda dikeceğimiz fidanlar “Türkiye Yüzyılı”na nefes olacak. Sizleri de ilçemizde düzenleyeceğimiz fidan dikme etkinliğimize davet ediyoruz. Yakup Güney /AKYAZI KAYMAKAMI”