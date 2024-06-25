Havuz faciasının acıları dinmedi Gökay’ı ailesi hiç yalnız bırakmıyor

​​​​​​​23 Haziran 2017 günü Akyazı Kuzuluk’ta “havuz faciası” olarak bilinen olayda yaşları 14-17 arasında olan üç çocuk girdikleri havuzda elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

23 Haziran 2017 günü Akyazı Kuzuluk’ta “havuz faciası” olarak bilinen olayda yaşları 14-17 arasında olan üç çocuk girdikleri havuzda elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. Aynı olayda işletme sahibi de oğlu ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Facianın üzerinden 7 yıl geçti ve 8 nci yıla girildi. Çocuklarını kaybeden üç ailede kaybettikleri çocuklarını unutmadılar ve o gün bugün adalet arayışlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı Gökay Yıldırımgeç. 23 Haziran 2017 günü Kuzuluk’ta “havuz faciası” olarak bilinen olayda iki arkadaşı Nurullah Önlütürk (16) ve Davut Mert Kaliç (17) ile birlikte girdikleri havuzda elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Havuz faciası olayının üzerinden 7 yıl geçti ve 8 nci yıla girildi ama çocuklarını kaybeden üç ailede olayı unutamadı ve her gün çocuklarının mezarına gidip gözyaşı döktüler (dökmeye de devam ediyorlar) ve dualarını hiç mi hiç eksik etmediler.

Geçmiş yıldönümlerinde olduğu gibi bu yıl dönümünde de durum değişmedi aileler çocuklarının mezarı başlarına giderek yine gözyaşı döktüler. Dualarını yaptılar ve üzgün bir şekilde evlerine geri döndüler.

Kuzuluk Şose Mahallesi merkez mezarlığında ebedi ikametgahında yatmakta olan Gökay’ın annesi, halası, abisi

de her zaman olduğu gibi bu ölüm yıldönümünde de Gökay’ın mezarı başındaydılar.

Babası Sezer Yıldırımgeç’te Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ile birlikte öncülük yaptığı imece usulü temizlik davetine uymak ve çalışmak için o da mezarlıktaydı ve çocuğunun yattığı mezarlığın tertemiz olması için ter döküyordu.

Yıldırımgeç ailesi, facianın üzerinden 7 yıl geçti 8. ci yıla girdik. Dosyamız şu an itibarıyla Yargıtay’da. Yargıtay’dan istinat mahkemesinin verdiği kararı bozmasını bekliyoruz açıklaması yaptılar.