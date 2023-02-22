HASTA ADAM EVİNDE ÇIKAN YAGINDA YANARAK CAN VERDİ

​​​​​​​Bu gün Alaağaç Mahallesinde çıkan yangında yanan evde bir kişi hayatını kaybetti.

Bu gün Alaağaç Mahallesinde çıkan yangında yanan evde bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Alaağaç Mahallesinde Hüseyin Fener’e ait tek katlı evde yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri yardıma koşarken 112 Acil yardım servisini arayarak yardım istediler.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye ekibi çıkan yangına müdahale ederek söndürdüler. Evde yapılan kontrollerde 71 yaşındaki Hüseyin Fener’in yanarak can verdiği belirlendi.

Hüseyin Fener’in uzun süredir evde hasta olarak yattığı eşinin ise semt pazarından haftalık alışveriş yapmak için evden ayrıldığı bilgisinr ulaşıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı