HASANBEYSPOR SAHADAN ÇEKİLİNCE MAÇ YARIDA KALDI

​​​​​​​Sakarya 1. Amatör lig C grubunda bulunan iki ezeli ve komşu rakip Pazarköy ile Hasanbey arasında Akyazı Suni Çim sahasında oynanan maçta hakemin verdiği ikinci penaltı kararına önce itiraz eden

Sakarya 1. Amatör lig C grubunda bulunan iki ezeli ve komşu rakip Pazarköy ile Hasanbey arasında Akyazı Suni Çim sahasında oynanan maçta hakemin verdiği ikinci penaltı kararına önce itiraz eden Hasanbeyspor, itirazı kabul görmeyince tepkisini yöneticilerin takımı sahadan çekmesiyle gösterdi böylece maç da tamamlanamadan sona ermiş oldu.

Ligin 13.haftasında oynanan maçta Pazarköy Eğitimspor Burhan’la öne geçti. Bu gole Hasanbeyspordan Bünyamin cevap verince skorda eşitlik oldu. Bünyamin 25. Dakikada bir gol daha atınca Hasanbey 2-1 öne geçti. Bu gole Salih Akcan’ın penaltı golüyle cevap verince ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda Pazarköy Özkan’ın golüyle öne geçti. S kor 3-2’ye geldi. Maçın bitimine 5 dakika kalan Pazarköy bir penaltı daha kazandı. Hasanbey bu penaltıya itiraz etti. İtirazı kabul görmeyince saha kenarı yönetimi takımı sahadan çekti ve maç tamamlanmadı.

SASKF’nin yapacağı toplantıda vereceği karar sonrası maçın Pazarköy lehine tescil edilmesi bekleniyor.