HALUK RENÇBER (Adampo) GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden Merhum Cavit Rençber’in oğlu, Merhum merhum Zeki, Rıza ve İbrahim Rençber'in Abileri, Necati Rençber'in Babası, Kerim Kurtoğlu'nun Kayınpederi, Belediye

Akyazı’nın köklü ailelerinden Merhum Cavit Rençber’in oğlu, Merhum merhum Zeki, Rıza ve İbrahim Rençber'in Abileri, Necati Rençber'in Babası, Kerim Kurtoğlu'nun Kayınpederi, Belediye Meclis Üyemiz Yunus Emre Rençber‘in Amcası Haluk Rençber vefat etmiştir.

Cenazesi 9 EKİM 2020 (bugün) Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nde kılınan Öğlen ve cenaze namazını müteakip Yuvalak mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Arkadaş çevresinde oldukça sevilen ve (Adampo) lakabı ile tanınan Merhum Haluk Rençber’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE İÇİN TEL: oğlu Necati Rençber 0 546 936 00 54

Kardeşi Rıza Rençber:0 532 394 34 85