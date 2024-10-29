HALKIN İLGİ GÖSTERMEDİĞİ CUMHURİYET BAYRAMINI PROTOKOL VE ÖĞRENCİLER KUTLADI

​​​​​​​En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı Akyazı’da yavan kutlandı. Recep Tayyib Erdoğan spor kompleksi bahçesinde gerçekleşen bayram kutlamasına Akyazılılar beklenen kalabalıkta ilgi

En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı Akyazı’da yavan kutlandı. Recep Tayyib Erdoğan spor kompleksi bahçesinde gerçekleşen bayram kutlamasına Akyazılılar beklenen kalabalıkta ilgi göstermedi ve kendileri için ayrılan sandalyelerin önemli bölümü boş kaldı.

Tören öncesinde Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal

Eşki makamında tebrikleri kabul etti. Eşki tebrik için gelenleri kapıda karşıladı.

Spor kompleksi bahçesinde gerçekleşen kutlama törenine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Garnizon Komutanlığı adına Tank Palet fabrikası Müdürü Mühendis Albay Mehmet Tahir Kubilay, Belediye başkanı Bilal Soykan, Siyasi Partilerin İlçe başkanları ve yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri, Jandarma ve Askerlik Şubesi Komutanları, İlçe Emniyet Müdürü ve bazı daire Müdürleri, Gaziler, öğrenciler ile ve velileri katıldı. İlçe Spor Müdürlüğü de tam kadro hazır bulundu ve töreni izlemeye gelenlere güzel bir ev sahipliği yaptı.

Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının söylenmesi ile başlayan kutlamada konuşan Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, törene katılanların ve yüce Türk Milletinin bayramlarını kutladı ve öğrencilere hitaben de bu güzel ülkemiz bizden sonra bizlerin yerlerini alacak olan sizlere emanettir. Çok çalışın, çok okuyun ve bu güzel vatanımıza hayırlı birer fert olarak hizmet edin dedi.

Törende öğrenciler şiirlerini okudu. Marşlar söylediler. Oratoryo ve bayrak gösterisi yaptılar.

Spor kompleksinin bahçesinde gerçekleşen en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı kutlaması tören geçişi ile son buldu.

Programın sunuculuğunu Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mustafa Akgül, İstiklal Marşımızı Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Emre Çelik söyletti ve tören komutanlığını da yine Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Erkan Selçuk yaptı.