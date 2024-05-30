HALKEĞİTİMİN VAKIF SERGİSİ TÖRENLE AÇILDI

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergileri devam ediyor. 3 gündür değişik mahallelerde ardı ardına açılan ve katılımcılar tarafından beğenilen sergilerin ardından

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergileri devam ediyor. 3 gündür değişik mahallelerde ardı ardına açılan ve katılımcılar tarafından beğenilen sergilerin ardından bir başka giyim sergisi de Vakıf Mahallesinde açıldı.

Vakıf İlk ve Ortaokulu bahçesindeki salonda düzenlenen serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Vakıf Mahalle Muhtarı Ali Çakır ve okul Müdürleri ile birlikte yapıldı.

Öğretmenliğini Usta Öğretici Ayşenur Çetin’ nin yaptığı giyim teknolojileri kursunda yıl boyu üretilen el emeği göz nuru eserler büyük bir ustalıkla sergilenmişti ve sergiyi gezenlerce çok beğenildi.

Serginin gezilmesinin ardından topluca günün anısına çektirilen fotoğraf sonrası davetlilere çeşitli yiyeceklerden oluşan ikramda bulunuldu.