HALKEĞİTİMDE KURSİYER BAŞVURLARI BAŞLADI

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Başvuruları Başladı.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Başvuruları Başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kurs başvuruları Online olarak yapılabileceği gibi kurumda form doldurularak yapılabilir denildi.

Yapılan açıklamada Açılacak kurslar da belirlendi.

1- KPSS (Genel kültür-Genel Yetenek) Kursu

2- Dyk Kursları (Mezun Öğrencilerimize Yönelik)

3- Bilgisayar Kursları

4- Yabancı Dil Kursları

5- Okuma - Yazma Kursları

6- Giyim Üretim Kursları

7- El Sanatları Kursları

8- Peyzaj Kursları

9- Kuaförlük Kursu

10 - Bahçe bakım Kursu

11 - Spor Kursları

12 - Aile Eğitim Kursları

13 - Avcılık Kursu

14 - MTSK direksiyon Eğitmeni Kursu

15- Diksiyon-Güzel Konuşma Kursları

16- Cenaze Hizmetleri Kursu

ve Talep edilen diğer kurslar açılacaktır.