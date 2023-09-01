HALKEĞİTİMDE KURSİYER BAŞVURLARI BAŞLADI

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Başvuruları Başladı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kurs başvuruları Online olarak yapılabileceği gibi kurumda form doldurularak yapılabilir denildi.
Yapılan açıklamada Açılacak kurslar da belirlendi.
1- KPSS (Genel kültür-Genel Yetenek) Kursu
2- Dyk Kursları (Mezun Öğrencilerimize Yönelik)
3- Bilgisayar Kursları
4- Yabancı Dil Kursları
5- Okuma - Yazma Kursları
6- Giyim Üretim Kursları
7- El Sanatları Kursları
8- Peyzaj Kursları
9- Kuaförlük Kursu
10 - Bahçe bakım Kursu
11 - Spor Kursları
12 - Aile Eğitim Kursları
13 - Avcılık Kursu
14 - MTSK direksiyon Eğitmeni Kursu
15- Diksiyon-Güzel Konuşma Kursları
16- Cenaze Hizmetleri Kursu
ve Talep edilen diğer kurslar açılacaktır.