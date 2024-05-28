HALK EĞİTİMİN ERDOĞDU SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 öğretim ve eğitim yılı faaliyetlerinin son ermesi nedeniyle Giyim-üretim ve el sanatları kursları yıl içinde ürettikleri eserleri düzenledikleri

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 2023-2024 öğretim ve eğitim yılı faaliyetlerinin son ermesi nedeniyle Giyim-üretim ve el sanatları kursları yıl içinde ürettikleri eserleri düzenledikleri sergilerle vatandaşların beğenilerine sunmaya devam ediyor.

Bugünkü sergi Erdoğdu mahallesinde açıldı. Halk Eğitim Merkezinin Erdoğdu ve Kazancı Mahallelerinde açmış olduğu giyim-üretim kurslarında üretilen eserler Erdoğdu Mahallesinde düzenlenen sergi ile izleyicilerini buluşturdu.

Sergi Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Kazancı Giyim Kursu öğretmeni Esra Demir ve Erdoğdu Giyim Kursu Öğretmeni Yeşim Başer tarafından açılışı yapıldı.

Sergiyi gezen davetliler birbirinden güzel ve mükemmel bir şekilde sergilenmiş eserlere hayran kaldıklarını ifade ederek kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik ettiler.

Erdoğdu Mahalle Muhtarı Önder Özgür Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen sergi sonunda davetlilere ikramda bulunuldu.

Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, İledeki bazı okul Müdürleri, Erdoğdu İlkokulu Öğretmen ve öğrencileri ile mahalle halkı katıldı.