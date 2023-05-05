Hafta nedeniyle minik öğrencilere Trafik eğitimi verildi

1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “Trafik Haftası” münasebetiyle öğretmenlerinin önderliğinde okullarından alınarak belediyeye ait trafik parka getirilen minik öğrenciler,

1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “Trafik Haftası” münasebetiyle öğretmenlerinin önderliğinde okullarından alınarak belediyeye ait trafik parka getirilen minik öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Personelinden hem trafik kurallarını öğrendiler, hem de keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu ve sevincini yaşadılar.

Minik öğrencilerin Trafik Polisleri tarafından trafik parkta verilen bilgileri can kulağı ile dinleyen belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, bilgilendirmenin sonunda hem öğrencileri, hem öğretmenlerini tebrik etti ve hem de eğitime katılan öğrencilere “katılım belgesi” verdi.

Belge töreninden sonra konuşan belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, zamanımızın çocukları mükemmeller. Trafik konusunda da bir hayli bilgili olduklarını Polis amcalarına sordukları sorulardan daha iyi anladım. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın kaliteli bir şekilde yetişiyor ve eğitim alıyor olmaları beni de son derece memnun ve mutlu etti ve eğitime katılanları öğrencileri bir kez daha tebrik ediyorum dedi.