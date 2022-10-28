Haberi biz yaptık belediye eksikliği giderdi

Yapılan yeni çalışmayla hem hastanenin ana girişi hem de yaya girişi güzelleştiren Akyazı belediyesine Hastane yönetimi teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Akyazı Devlet Hastanesi acil girişindeki olumsuzluk ve eksikliği biz haber yapınca Belediye harekete geçti ve kısa sürede o olumsuzluğu ve eksikliğe giderdi.

Devlet hastanesinin duvar yıkılarak yeni yapılan acil girişinde yağmur yağdığında yağmur suları gidecek yer bulamadığı için girişin önünde birikiyor ve hastane acil bölümüne gitmek isteyenlere güçlük çıkartıyordu.

O olumsuzluk haber konusu olunca Akyazı belediyesi hemen harekete geçti ve su birikintisini ortadan kaldırmak için alt yapısını tamamladı ve giriş bölümüne parke döşeyerek güzel bir görünüm kazandırdı ve sorunu da çözmüş oldu.

Yine belediye hem hastane araç girişini hem de yaya girişine astığı tabelalarla vatandaşların nereye gideceklerini de kolaylaştırmış oldu.

Yapılan yeni çalışmayla hem hastanenin ana girişi hem de yaya girişi güzelleştiren Akyazı belediyesine Hastane yönetimi teşekkür etmeyi ihmal etmedi.