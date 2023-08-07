GÜZLEK MESİRE ALANINA BÜYÜK İLGİ

Sıcak yaz günlerinde aileleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası yine Güzlek Mesire Alanı oldu.

Sıcak yaz günlerinde aileleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası yine Güzlek Mesire Alanı oldu. Akyazı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan mesire alanı piknik, kamp ve mangal yapmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Akyazı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete alınan Güzlek Mesire Spor, Karavan, Yürüyüş ve Kamp Alanı açıldığı günden beri vatandaşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu günlerde ormanlık alanda serin bir ortamda aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar mesire alanına koşuyor. Burada piknik ve mangal yapan vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkarıyorlar.

Piknik ve mangal yapan vatandaşların yanı sıra kamp alanı olarak da yoğun ilgi gören Akyazı Belediyesi Güzlek Mesire alanı çadır tutkunlarının da gözde merkezlerinden bir tanesi oldu. Mesire alanı içerisindeki gölün etrafında oluşturulan kamp alanında aileler çadır kurarak konaklama yapıyorlar. Karavanları ile mesire alanına gelen vatandaşlar da yine elektrik ve su gibi imkanların olduğu karavan park alanında konaklıyorlar.

Güzlek Mesire Alanı’nın sadece Akyazı’dan değil çevre il ve ilçelerden de bir çok misafiri ağırladığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, . Mesire alanımızın vatandaşlarımız tarafından bu denli ilgi görmesi bizleri de memnun ediyor. İnşallah alanımızı daha da geliştirerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesini sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.