Vefat
Giriş Tarihi : 13-11-2022 18:52

GÜZEL AİLESİNİN ANNE ACISI

​​​​​​​İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Nizamettin Güzel in eşi, Murat, Nihat, Servet, Suat ve Fuat Güzel’in Anneleri

GÜZEL AİLESİNİN ANNE ACISI

İlçemiz Fatih Mahallesi halkından merhum Nizamettin Güzel in eşi, Murat, Nihat, Servet, Suat ve Fuat Güzel’in Anneleri Hüseyin Salim’in kayınvalidesi Adalet Güzel vefat etti.

Merhume Adalet Güzel’in cenazesi Gazi Süleyman Paşa camiinde kalabalık bir cemaatle kılınan öğle namazı ve cenaze namazı sonrası  İlçemiz merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhumeye Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI

Oğlu Murat Güzel

0535 620 55 66

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