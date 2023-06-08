Güreşlerin üç yorgun düşeni

​​​​​​​Yağmuru, çamuru ve kıyasıya mücadelesi ile 58. ci tarihi Akyazı Akbalık güreşleri geride kaldı. Güreşlerde geçmiş zamanlarda olduğu gibi

Yağmuru, çamuru ve kıyasıya mücadelesi ile 58. ci tarihi Akyazı Akbalık güreşleri geride kaldı. Güreşlerde geçmiş zamanlarda olduğu gibi bu güreşte de üstün gayret gösteren ancak sonunda yorgun düşen isimler de vardı.

İlçe Spor Müdürlüğünün başarılı çalışanlarından Recep Kodalak yanında Erva Kuşdil ve Melike Aydoğdu isimli kızlarımızda bunlardan sadece üçüydü.

Güreşlerin başladığı andan bitimine kadar ayakta kalan, gelen misafirleri karşılayan, güreşler bittikçe kürsüye çıkan pehlivanlara verilecek olan madalya ve kupaları ellerindeki tepsiye koyarak kürsü önüne getiren ve protokol üyelerinin dağıtımını sağlayan bu üçlü kuşkusuz güreşlerin en fazla ayakta kalanları ve de yorgun düşünleriydi.