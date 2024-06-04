GURBETÇİ İSMET CEYHAN VEFAT ETTİ

İsmet Ceyhan Akyazı Fatih Mahallesi sakinlerinden olup Hollanda’da ikamet eden, Merhum Cemil

İsmet Ceyhan Akyazı Fatih Mahallesi sakinlerinden olup Hollanda’da ikamet eden, Merhum Cemil Ceyhan'ın oğlu, Oğuzhan Ceyhan’ın babası. Merhum Cevat, Necdet ve Nusret Ceyhan'ın kardeşi. Sanayi esnaflarından Mithat Tamer’in dayısı, Merhum Yaşar Doğaç’ın eniştesi. Mustafa Doğaç ve İlyas Asan’ın eniştesi, İsmet Ceyhan. Vefat etmiştir cenazesi yarın Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camide öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhum İsmet Ceyhan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI