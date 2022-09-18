GURBETÇİ FAHRETTİN  ÖZTÜRK SALİYE MAHALLESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi 16 Eylül Cuma günü Sinema sokaktaki evinde alınan helallikten sonra getirildiği Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan Cuma Namazı ve cenaze namazı sonrası Salihiye mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçemiz İnönü Mahallesi halkından olup yurt dışında ikamet eden ilçemiz kuyumcu esnaflarından Ferruh Ferruh Öztürk'ün Abisi, Saim ve Sinan Öztürk'ün Babaları, Emre ve Ömür Öztürk'ün Amcaları Pehlivan Fahrettin Öztürk yurt dışında vefat etti.

Cenazesi 16 Eylül Cuma günü Sinema sokaktaki evinde alınan helallikten sonra getirildiği Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınn Cuma Namazı ve cenaze namazı sonrası Salihiye mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Kardeşi Ferruh Öztürk: 0532 707 58 33