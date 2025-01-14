GÜNÜMÜZÜ KUTLAYANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ

​​​​​​​10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Belediye başkanı başta olmak üzere çeşitli Kurumların başkan ve müdürleri ile vatandaşlar Akyazı’da görev yapan gazetecilerin

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Belediye başkanı başta olmak üzere çeşitli Kurumların başkan ve müdürleri ile vatandaşlar Akyazı’da görev yapan gazetecilerin günlerini ya bizzat çalıştıkları ofislerine giderek, ya sosyal medya hesaplarından, ya da telefonlarla kutladılar, sağlık, esenlik ve başarı dileklerini ilettiler.

Belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde belediye basın müdürü Akın Erdem,Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel başkan yardımcısı Sakaryalı Selçuk Geyveli, YRP İlçe başkanı Ayhan Arslan ve partililer, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok beraberinde ebe-hemşire Birgül Köse, MHP Akyazı’nın kadın aile, çocuk ve engelli politikalar (KAÇEP) birim başkanı Sema Göktepe, MHP İlçe yönetim kurulu üyesi Oya Azizoğlu ve Kaçep üyesi Melisa Çınar, belediye başkan yardımcısı Ali Özer, Belediye meclis üyesi (MHP) Murat Öz, Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu Gazetemiz Akyazı Ofisimize gelerek temsilcimiz Salim Özyılmaz ile Bizim Akyazı İnternet sahibi emekli öğretmen ve yılların gazetecisi Kenan Certel’in bu özel günlerini kutladılar ve başarı dileklerini dile getirdiler.

Bu ziyarette belediye başkanı Bilal Soykan, hedeflerini ve projelerini anlattı, belediye dükkanlarının satışı ile ilgili bilgiler verdi. YRP Genel başkan yardımcısı Selçuk Geyveli partilerinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti ve iktidara hızla yürüyoruz dedi. İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok’ta önce 2024’ü kısaca değerlendirdi ve 20245 yılındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. KAÇEP Başkanı Semra Göktepe’de çalışmalarına ve bu yıl ki projelerine ilişkin bilgiler verdi ve bu çalışmalarında basından destek istedi. Kızılay başkanı Mustafa Birincioğlu da kendi alanlarındaki çalışmalarla ilgili olarak 2024’ün çok başarılı geçtiğini söyledi ve 2025 yılında çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek 2025 yılı Kızılay için seçim yılıdır dedi ve çalışmalarında bugüne kadar desteklerini esirgemeyen yazılı, görsel basına teşekkür etti ve 2025 yılındaki faaliyetlerinde de aynı desteği bu yılda beklediklerini dile getirdi. Belediye başkan yardımcısı Ali Özer daha güzel, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Akyazı için başkanları Bilal Soykan’la birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini, MHP’li belediye meclis üyesi Murat Öz’de bütün düşüncemiz Akyazı’ya ve Akyazılılara hizmettir dediler.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel’de yapılan ziyaretler için ziyaret yapanlarla, telefon veya sosyal medya hesaplarından bize ulaşan basın dostlarına teşekkür ettiler.