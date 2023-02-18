GÜLFİDAN BAYRAK DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

​​​​​​​Akyazı Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazıcı’nı uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 Çocuk annesi olan ablası

Gülfidan Bayrak dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Öğretmen Zeki Yazıcı'nın Kızı, merhum Recep, Hakan, Paşa, Yüksel, İmam Hasan ve Cumhuriyet mahalle muhtarı Hüseyin Yazıcı'nın Ablaları, Fikret Bayrak'ın Eşi, Bedirhan ve Bekirhan Bayrak'ın Anneleri Gülfidan Bayrak vefat etti.

Cenazesi Kubbeli Yeni Camii'nde Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merhume Gülfidan Bayrak’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI