GÖZÜMÜZ AYDIN;  SUYUMUZ A  ZAMLI TARİFE

Enflasyonun 3 rakamlı sayılara doğru hızla gitmesinin ardından gelen zamlar vatandaşların gelirlerinin yetersizliği nedeniyle ödeme sıkıntısı içinde kıvranmaları nedeniyle zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz oldular.

Aşırı zamlardan kullandığımız su da nasibini aldı. Geçtiğimiz ay evlerde kullandığımız suyun metreküpü 6.44 TL iken bu ay 10 TL olarak faturalarımıza yansıdı.

Aynı şekilde iş yerlerinde kullanılan suyun metreküpü geçtiğimiz ay 9.66 TL iken bu ay 15 TL oldu.

Suya yapılan bu yüksek zamma vatandaşlarımız aşırı tepki gösterirken her tarafından su fışkıran bölgemizde bu aşırı zamma bir anlam veremediklerini söylediler.

Sakarya Büyükşehir belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu aşırş zammın ardından Geçtiğimiz ay 6 metreküp su kullanan bir aboneler evlerde 38. 64 TL su bedeline Atık su bedeli 9.24 TL, 2.90 TL KDV, 4.08 TL çevre temizlik vergisi, 8.34 TL Şebeke bakım bedeli ve diğer hizmetler toplamı 9.84 TL eklenince Toplam 63 lira fatura öderken yapılan bu zammın ardından Bu ay 9 ton su tüketen bir abone evlerde su bedeli olarak 90 TL, buna 30.50 TL atık su bedeli, 3.42 TL KDV, 12.50 TL Şebeke bakım bedeli olmak üzere toplam 145.75 TL fatura ödemek zorunda kaldı.

Bu zammın ardından 2. ve 3. Tarife uygulanan iş yerleri sahipleri ise ton başına yüzde 50 oranında zamlı fatura ödeyecek.