GÖRÜNMEZ KAZADA YARALANDI

​​​​​​​Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden Emekli Öğretmen Hasan Ateş Dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması sonucu

Akyazı İlçesinin sevilen isimlerinden Emekli Öğretmen Hasan Ateş Dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu beyin kanaması sonucu Ambulansla Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Hasan Ateş yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay nasıl oldu

Aracına trafik sigortası yaptırmak amacı ile yaya olarak yolun karşı tarafına geçmek için yol kenarında beklerken o sırada bir kamyonetin kontrolsüz bir şekilde geri geri manevra yaptığı sırada Hasan Ateşe çarpması sonucu Ateş kafasına darbe alarak yere düştü ve kafasını betona çarptı.

Olayı görenlerin 112 ambulansa haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Akyazı Devlet Hastanesine daha sonra da Sakarya Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Ateş’in beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında kan toplandığı, kanın serum yoluyla dağıtılmaya çalışıldığı, bilincinin açık olduğu, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.