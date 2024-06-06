Gıda denetimleri sürüyor

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinde başlatılan denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinde başlatılan denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Denetimler özellikle muhafaza ve hijyen koşullara açısından önem arz eden gıda satışlarının yapıldığı kasap, bakkal, şanküteri, market ve lokanta gibi işyerinde yapılıyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü gıda mühendisleri yaptıkları denetimlerde işyerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyup uymadığı hususlarını denetliyor ve denetlediği işyerinden numuneler alarak denetimini tamamlıyor ve rapora bağlıyor.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi adına başlattığımız denetimlerimiz aralıksız devam edecektir açıklaması yaparken, et ve et ürünü ürünlerden alınan numunelerin tahlil ve incelenmek üzere Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildiği de yaptığı açıklamasında yer aldı.